Beşiktaş'ta Ajax maçı hazırlıkları başladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2024- 16:32