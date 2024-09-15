Gabriel Paulista: Çok zor bir maçtı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Beşiktaş'ta Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

İŞTE PAULISTA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Çok zor bir maçtı. Rakibimiz 10 kişi kaldı ama taraftarlar, onlara destek oldu ve 11. kişi gibi davrandılar. Zor bir mücadele oldu. Rakibimiz çok fazla geride kaldı ve hata yapmamızı bekledi. Onu yapmadık ama daha hızlı oynayabilirdik. Birkaç pozisyon bulduk ikinci yarı ama atamadık."