Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardında siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE GEDSON'UN SÖZLERİ:

"Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız"

MAÇTAN NEDEN ÇIKTI?

"Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım."