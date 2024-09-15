Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu." ifadelerini kullandı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Başkan Doğan'a yanıt verdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu." ifadelerini kullandı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Başkan Doğan'a yanıt verdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık. Her maçta tekme yiyor. Allah'tan VAR müdahalesiyle kural neyse o uygulanıyor."

"Savic'in Immobile'ye müdahalesi penaltı, hakemlerden biz de memnun değiliz! Mağdur olan taraf biziz!"

ERTUĞRUL DOĞAN'A CEVAP!

"Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik."