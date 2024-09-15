Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.

İŞTE GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

"2 PUAN KAYBETTİK"

"Maç aslında beklediğimiz şekilde başladı. Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. Sistemde değişikliğe gittim daha sonra. İlk yarının sonunda en iyi oyunu sergilediğimiz süreydi, golü de bulduk. İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdik. Elimizden geleni yaptık ama bugün iki puanı kaybeden tarafız."

"DAHA HIZLI OLMAMIZ GEREKİYORDU"

"Futbol bu, fırsatlar yaratmaya çalıştık. 2-3 gol atabilirdik, golü yememiz işi zorlaştırdı. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdi. Hızlı hareketler yapmamız gerekiyordu. Bunları yaparken en yüksek hızda gerçekleştirmedik. İkinci yarıda bunu istedik ama yapmadık. Bu maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Genel olarak savunma yapmak, hücum yapmaya kıyasla daha kolay olur. Bir sonraki 10 kişiye karşı oynamak için bugünden bir şeyler öğreniyoruz."