Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi siyhah-beyazlı taraftarların misafir tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Ancak yapılan son görüşmelerin ardından kararın değişeceği ortaya çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar alındı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçında deplasman taraftarlarının yer alması için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı aradı.

Vali Aziz Yıldırım, Hacıosmanoğlu'na, "Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız" cevabını verdi.

Bu konuşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, her iki kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat ile konuştu. Kulüplerden gelen deplasman taraftarının tribünde yer alma isteği valiliğe iletildi.

Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlı taraftarların mücadeleyi tribünde takip etmesi bekleniyor.