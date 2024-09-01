Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u ağırlayıyor.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE GIOVANNI VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

"İYİ GİDİYORUZ"

"İyi yaptığımız şey maç maç konsantre olmak. İyi gidiyoruz şu anda. Lugano maçından sonra bu maça hazırlandık. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz."

"ZAFERLER KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Galibiyetlerden dolayı mutluyum ama motivasyon rakibe konsantrasyonla gelen bir şey. İşin sonunda zaferler kazanmak istiyoruz. Galibiyet geldikçe motivasyonumuz da artacaktır."

"DAHA FAZLA ROTASYON YAPABİLİRİZ"

"Daha önce de söylemiştim. Rekabetçi bir kadromuz var. Muçi de son maçta iyiişler yaptı. Rakibe baktığımızda önemli şeyler yapabileceğini düşündük. Felix de aynı şekilde yeni geldi. İyi bir savunmacı. Kendisine süre vererek güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla rotasyon yapabiliriz."