Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Daniel Amartey'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi.
Daniel Amartey, Beşiktaş formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Daniel Amartey'le Yollarımız Ayrılmıştır Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Beşiktaş JK pic.twitter.com/mLpn8OSquh— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 13, 2024