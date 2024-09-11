Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından iki isimle daha yollarını ayırmak istiyordu: Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey… Daha önce Eyüpspor ile görüşen ve teklifi reddeden İngiliz yıldız Chamberlain'e Antalyaspor talip oldu. Kırmızı-beyazlılar, transfer tahtalarını açmaları halinde hem 31 yaşındaki orta sahayı hem de Amartey'i kadrolarına katabileceklerini iletti. Ancak Sabah'ın haberine göre Chamberlain, Akdeniz ekibine gitmeyi istemeyerek Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğünü hem Antalyaspor'a hem de kendi kulübüne bildirdi.

AMARTEY GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bunun üzerine siyah-beyazlı idarecilerle tecrübeli futbolcu bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede taraflar anlaşırken sözleşmesi 2026'da bitecek olan oyuncunun, Kartal'da yola devam etmesi kararlaştırıldı. Daniel Amartey ise hem Beşiktaş hem de Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Ganalı stoperin, takımdan ayrılması bekleniyor.