Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık endişesi!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Üst adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan, dinlendirilme amaçlı bugünkü idmana katılmadı. Semih Kılıçsoy ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2024- 11:48