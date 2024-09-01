Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sürüyor.
Günün maçında Beşiktaş sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 27. dakikada Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Bülent Uygun yönetimindeki Net Global Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Net Global Sivasspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.