Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-2 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)
Beşiktaş maçları, belgesellerdeki Kartal görüntüleri kadar etkileyici, çarpıcı, keyifli. Dişe diş mücadele, her iki kalede yaşanan sayısız pozisyon ve harika goller hepsi bir arada… İmmobile bildiğin Gomez etkisi yapacak gibi.. Rafa Silva ayrı bir kalite, ayrı bir yetenek abidesi. Topu önüne aldı mı tekme dışında durdurmak mümkün değil, kaleye yakın bir yerlerdeyse gol yapması da çok büyük ihtimal. Bu oyuncu çok katkı yapacak Beşiktaş'a çok. Kaçanı kovalıyor bu Kartal, ilk golü atmış ya da yemiş önemli değil. Geride kalsa yakalıyor, öne geçince zaten yakalanmıyor. Sahanın her yerinde pres yapıyor Beşiktaş. Hele bir Gedson var ki, utanmasa yedek kulübesine de dalacak. Antalyalı oyuncular sadece santra yaparken rahattılar, diğer tüm anlarda baskı yediler.
Böyle bir rakip karşısında savunmadan topla çıkmanız kolay olmaz ki, Alex'in Antalyaspor'u bunda ısrar etti. Genellikle de topu kaybettiler. Alex bu konuyu gözden geçirecektir.. Bu arada Kırmızı-Beyazlı takımı da beğendim. Maçın her anında oyundaydılar, eksik kalınca dahi pes etmediler. Samudio Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de serinleyecek ve serinletecek belli ki. Beşiktaş'a evinde iki gol atmak hiç kolay değil ki, o bunu başardı. Benden bir alkış da Samudio'ya… Semih solda iyi top kullandı, yerine göre geri koştu, bir golü de hazırlayıp ikram etti İmmobile'ye. Rashica, Semih'ten daha az geri koştu ama daha çok bindirme yaptı.
Yeni transfer Emirhan Topçu sol savunmacı olarak başladı, sol forvet kadar etkiliydi… İki gol attı, biri ofsayta takıldı diğeri temizdi ama ikisi de geçerli sayılmadı. Bir başka yeni transfer Ndour son bölümde oyuna girdi, çok fazla topla buluşmadı ama kalitesi her halinden belli. Talisca'yı unutturabilecek mi, onu zamanla göreceğiz. Gidecek denilen Muçi ise neden gitmemesi gerektiğini oyuna girdikten kısa süre sonra attığı golle gösterdi.
SİNAN VARDAR – MUHTEŞEM KARTAL
Uzun bir aradan sonra muhteşem taraftarı önünde ilk maçına çıkan Beşiktaş ilk dakika kalesinde golü görsede hızla toparlandı. 13. Dakikada Rashica'nın asistini gole çeviren Immobile, 23. Dakikada Semih'in asistiyle ikinci golü buldu ve durumu 2-1'e getirdi. Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Emirhan aslında kendi mevkisinde oynamasa da sol bek mevkiinde sırıtmadı. Eminim ilerleyen günlerde çok daha iyi olacak ve Beşiktaş'ın sembol isimleri arasına adını yazdıracak. Bir parantezde Rafa Silva'ya açmak lazım. Daha ilk geldiği günden beri kusursuz futboluyla Beşiktaş tribünlerinin sevgisini kazandı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kalesinde beraberlik golünü gören Beşiktaş'ta yine Rashica'nın asistiyle bu sefer Rafa Silva 3. golü attı ve tekrar Beşiktaş'ı öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Muçi son sözü söyledi ve Beşiktaş 4. golü bularak sahadan galip ayrıldı.
Genel olarak Beşiktaş oyuna hakimiyeti ile ligin en formda takımı olarak sezona başladı. Beşiktaş'ın geleceği Mustafa Hekimoğlu'nun oyuna sonradan girip yaptıkları takdire şayan. Yeni transferimiz genç Cher Ndour'da da kısa süre oynasa da ışık var. Tabii ki burada tüm oyuncuları kutlamak lazım ama Gedson Fernandes ve Rashica takımın en iyileri olarak göz doldurdular.
En önemli transfer
Beşiktaş'ın bu sene yaptığı en önemli transfer Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst. Takımı bu derece güzel hazırlayan, fizik kondüsyon olarak oyun anlayışı olarak bu kadar üst seviyeye çıkaran teknik adamı ayakta alkışlamak gerekiyor. Beşiktaş artık oyunun her dakikasında rakibini zorlayan, atak futbol oynayan en önemlisi sürekli mücadele eden bir takım.
Ayrıca Hakem Komitesi Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu ve ekibini de böyle genç bir hakemi Türk futboluna kazandırdıkları için tebrik ediyorum.
MUSTAFA ÇULCU – KAZANAN MHK
Beşiktaş maçın 27. saniyesinde yediği şok golle maça başlamış olsa da ikinci yarının hemen başında beraberlik golü yemiş olsa da muhteşem çoşkulu seyircisi ile galip gelmeyi bildi. Antalya da Samudio Beşiktaş ta Immobile nin karşılıklı gollerini keyifle izledik. Ama sahada Rafa Silva yı izlemek ayrı bir keyif.
Hakem Mehmet Türkmen Süper Ligde 2.sezonunda kariyerinde 4. maçı MHK büyük risk alarak yeni ismi kazanmak adına sahaya sürdü ve kazandı. Genç hakemin heyecanlı olduğu her haliyle görünüyordu. Atletik yapıya sahip çok koşan bir hakem.Zaman içinde maçlara çıktıkça tecrübe edinecek ve daha akıllı doğru koşularla doğru açılardan oyunu takip etmeyi de öğrenecek.
9. Dk.Emrecan ın Rafa Silva ya yaptığı faulün karşılığı net sarı kart olmalıydı ancak faulü verdi kartı göstermedi hata yaptı 30.Dk da Beşiktaş ın EMİRHAN ile attığı gol öncesi hava topuna kafa vurma esnasında Colley önündeki Samudio yu itince hakrm faulü tespit etti devamında hsklı olarak atılan golü geçerli saymadı. 42.Dk Soner in rakibi Fernandez'in suratına yasaklanmış elle müdahaleyi yapmasına rağmen hakrm sarı kart göstermedi ama 89 da El Musrati ye benzer hareketinde sarı gösterdi ! Tuhaf olsn şu bu hareketlere hakemlerden bazıları sarı kartlar gösteriyor bazıları göstermiyor Hakemler arasında standart yok.
48.Dk Colley e 55 de Semih e gösterilen sarı kartlar doğru. 61.dk Giray ın Rafa Silva ya girişi gaddarlıkacımasızlık içeren ciddi faullü müdahaleyi hakem süzemedi sarı gösterdi.
VAR devreye girdi ve doğru uygulama ile sarı iptal doğru olan kırmızı kart geldi.Bu hareketin karşılığı net kırmızı karttır. 65.Dk BJK attığı iptal edilen gol ofsayt. Hakemin bazı faul ve kart değerlendirmelerinde yer alma oyun takibinde eksikleri olduğu bir gerçek. Ama bu zor oyundan onun için ağır olan maçtan hakemliği kabul görerek çıkmayı bildi.
Güray Vural'ın Rafa Silva'ya yaptığı harekete bir değil, iki kez kırmızı kart çıkarmak lazım! Hakem Mehmet Türkmen, VAR olmasaydı sarı ile geçiştirecekti bu gaddarca, acımasızca darbeyi! Güray Vural gibi tecrübeli bir oyuncu, Rafa Silva'ya bu hareketi nasıl yaptı, neden yaptı? Gerçekten aklım almadı! Ben izlerken dehşete kapıldım. Futbol oynuyorsun Güray Vural! Savaşa gitmiyorsun!
Hakemlerimizin de bu kadar büyük yatırımlar yapılan, ligimizin kalitesini artıran yıldızları biraz koruması lazım. Maça gelecek olursak; Beşiktaş ligimizin en hazır takımı. Dün de maça adeta 1-0 geride başlamalarına rağmen, farklı kazanmayı bildiler. Siyah-beyazlılar, 90 dakikanın büyük bölümünde gözlerimizin pasını siliyor. Beşiktaş'ın öyle tahrip gücü yüksek bir hücum hattı var ki... Hangisini tutacaksın, ki tutamıyorsun da zaten...
Rafa Silva'nın gelişinden sonra sanki Benfica'yı izliyorum. Bir futbolcu takımın çehresini bu kadar mı değiştirir! Bu futbolcu Rafa Silva ise değiştirir! Atom karınca gibi çalışıyor. Takımını bir maestro gibi yönetiyor! Rafa Silva, doktor olsaydı eğer kansere bile çare bulurdu! Sahada büyülü bir duruşu var! Beşiktaş'ı adeta bir yanardağ ordusuna çevirdi Rafa! Rakibini yoruyor, oynuyor, oynatıyor, oyunun zeka seviyesini artırıyor. Rafa Silva, izlediğim en özel futbol ressamı...
Rafa Silva gibi Kartal'ı uçuran bir isim daha var sahada! Ciro İmmobile. Kral; dün de Dolmabahçe'de geceye hükmetti! Attığı 2 golün yanında, rakip savunmayı darmadağın etti. Tam bir gol sihirbazı İmmobile. Büyük golcü! Antalyaspor'un ise en iyisi Çaykur Rizespor'dan tanıdığımız Samudio'ydu. İki golünün yanında çok çalıştı. Alex'in Antalyaspor'u ilerleyen haftalarda çok daha iyi olur. Dün karşılarında ligin en hazır, en iyi hücum yapan takımı Beşiktaş vardı!
Beşiktaş'ta Ciro İmmobile ve Rafa Silva'nın yanında sahada güçlü duruşları ile dikkat çeken oyuncular da vardı. Gedson Fernandes mesela! Arı gibi çalıştı. Semih Kılıçsoy, yıpratıcı bindirmeler yaptı Antalyaspor kalesine. Rashica her maç üzerine koyarak ilerliyor. Sezona çok iyi başladı. Beşiktaş'ın orta sahası ve hücum hattı çok güçlü. Ama savunması sıkıntılı. Kaliteli kenar beklerine ve çok iyi bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş, merkezden hücumları da çok iyi yapıyor. Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a modern futbol oynatıyor. Avrupai bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu Beşiktaş izlenir arkadaş! Çünkü büyük keyif veriyor! Bu başarının mimarları Başkan Hasan Arat ile tecrübeli iki yöneticisi Mete Vardar ve Hüseyin Yücel'i de tebrik etmek gerek!