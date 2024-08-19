Teknik Direktör Van Bronckhorst stoper bölgesine takviye istedi. Siyah beyazlılar bu mevki için gündeme gelen isimlerden biri bonservisi AZ Alkmaar'da bulunan Riechedly Bazoer oldu. 27 yaşındaki stoper aynı zamanda orta saha mevkisinde oynayabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Bazoer'in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde kadroya dahil edileceği vurgulandı. Hollanda Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi. Bazoer, Az Alkmaar'dan önce Vitesse, Ajax, Wolfsburg, Porto ve Utrecht'te top koşturmuştu.
Beşiktaş'a Hollandalı duvar! Görüşmeler başladı
Stoper hattı için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Stoper bölgesine takviye isteyen Giovanni van Bronckhorst, talebini yönetime iletti. İşte Beşiktaş'ın gündemine aldığı Hollandalı o stoper...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.08.2024- 06:40