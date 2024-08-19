Beşiktaş'a Hollandalı duvar! Görüşmeler başladı

Stoper hattı için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Stoper bölgesine takviye isteyen Giovanni van Bronckhorst, talebini yönetime iletti. İşte Beşiktaş'ın gündemine aldığı Hollandalı o stoper...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2024- 06:40