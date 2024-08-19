Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bir süredir kanat oyuncu arayışları içerisinde olan siyah-beyazlı takım, bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da geçiren 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligde zirveye yerleşen Beşiktaş'ta moraller yerinde.

Diğer yandan transfer çalışmalarını da yürüten Beşiktaş, kanat mevkisi transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Franız ekibi Strasbourg'da geçiren 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Angelo'nun kiralık transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı.

ANGELO KİMDİR?

19 yaşındaki Angelo futbola ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'den geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralandı.

İngiliz ekibine geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.

Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.