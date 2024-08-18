Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu ve "Kazanmak için her şeyi yaptık, oyun planını iyi uyguladık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli yıldızın açıklamalarından satır başları:

İyi oynadık, kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Maç maç gitmek zorundayız, hedefimize odaklanarak ve çalışarak devam etmek zorundayız. Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var. Daha birlikteyiz bu sene. Herkes birbiri için oynuyor ve böyle devam edeceğiz.