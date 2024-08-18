Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli yıldızın açıklamalarından satır başları:
İyi oynadık, kazanmak için her şeyi yaptık ve kazandık. Maç maç gitmek zorundayız, hedefimize odaklanarak ve çalışarak devam etmek zorundayız. Planı uyguladık, oyun planını iyi uyguladık. Daha iyi bir grup var. Daha birlikteyiz bu sene. Herkes birbiri için oynuyor ve böyle devam edeceğiz.