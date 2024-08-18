Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Milot Rashica açıklamalarda bulundu ve "Bizim için önemli bir maçtı, 3 puanı aldık. Bu reaksiyonumuzdan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Milot Rashica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kosovalı yıldızın açıklamalarından satır başları:

Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonumuzdan dolayı mutluyuz.

Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz.