Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçta sol bek pozisyonunda 11'de başlayan Emirhan Topçu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emirhan Topçu'nun açıklamaları şöyle:

"İKİ GOLDE DE TAM SEVİNEMEDİM"

"İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir."

"BEN BURAYA DAHA ÖNCE RAKİP OLARAK GELDİM"

"Ben buraya daha önce rakip olarak geldim. Rakip olmak ve ev sahibi olmak arasında fark var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz."

"SOL BEK OYNAMAYALI BAYAĞI OLMUŞTU"

"Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum."

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

"İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımız çok güzel bir destek verdi. Takım olarak teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu desteği verdikçe onları yanıltmayacağız."