Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun golüne faul engeli! İşte o pozisyon

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun golüne faul engeli! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında hava topuna yükselen Omar Colley'in kafa vuruşu direkten sekip Emirhan Topçu'nun önüne düştü. Topu filelerle buluşturan Emirhan Topçu'nun golü, hakem Mehmet Türkmen'in Colley'in yükselirken Antalyasporlu oyuncuya faul yaptığı kararı gereçeksiyle kararıyla geçerlilik kazanmadı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2024- 22:49 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 22:54