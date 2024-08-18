Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun golüne faul engeli! İşte o pozisyon
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında hava topuna yükselen Omar Colley'in kafa vuruşu direkten sekip Emirhan Topçu'nun önüne düştü. Topu filelerle buluşturan Emirhan Topçu'nun golü, hakem Mehmet Türkmen'in Colley'in yükselirken Antalyasporlu oyuncuya faul yaptığı kararı gereçeksiyle kararıyla geçerlilik kazanmadı. İşte o pozisyon...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2024- 22:49 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 22:54
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Maçta 30. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı duran topta hava topuna yükselen Omar Colley'in kafa vuruşu direkten sekip Emirhan Topu'nun önünde buluştu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi önüne düşen topu filelerle buluşturdu.
Fakat maçın hakemi Mehmet Türkmen, Omar Coley'in yükselirken faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.
İşte Beşiktaş'ın faul engeline takılan o pozisyonu:
Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.