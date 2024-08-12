Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da flaş bir gelişme yaşandı. Kongolu sol bek Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Kartal'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Siyah-Beyazlı kurmayların Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında.