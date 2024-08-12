Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da flaş bir gelişme yaşandı. Kongolu sol bek Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Kartal'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Siyah-Beyazlı kurmayların Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Marcos Alonso önerisi! Bonservis bedeli ödenmeyecek
Transferde adından söz ettiren hamleler yapan ve Süper Lig'e galibiyetle başlayan Beşiktaş'a, menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. Barcelona'dan ayrılan Marcos Alonso, siyah-beyazlılara önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.08.2024- 06:40