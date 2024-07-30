Yeni sezon çalışmaları için Beşiktaş, hazırlık maçında Sakaryaspor ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Sakaryaspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Beşiktaş, Sakaryaspor maçıyla resmi maçlar öncesi son kez bir prova yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi moral depolamak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR İLK 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih, Muçi, Can, Muleka, Mustafa

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail, Salih, Volkan, Engin, Emre, Rayan Aabid, Kahraman, Del Valle, Max Gradel, Abdel Zagre

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'de başladı. Karşılaşma BJK Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.