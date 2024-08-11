Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rafa Silva ve 36'da Gabriel Paulista kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırdı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.

26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.

GOL! 31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL! 35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.

85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.