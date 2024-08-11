Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu ve "Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif detaylar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız.

Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık. Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu.