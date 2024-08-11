Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu ve "Önemli bir galibiyet aldık. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı yıldızın o sözleri:

Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. İlk maçta kazandığımız için mutluyuz.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

O pozisyonda bileğim burkuldu ama ben oyuna devam etmek istedim. Takım arkadaşlarıma ve 3 puana yardım etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım.

İlk günden beri çok iyi karşılandım. Taraftar ve takım arkadaşlarımdan gördüğüm ilgi bizi çok memnun ettim. Bu gol sevincim de içimden geldi. Bu tarz gol sevinçlerine devam etmek istiyorum.