Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Süper Lig ekibine kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını açıkladı
Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,… pic.twitter.com/7seFT9BvZ2— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2024
Rizespor, transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla duyurdu.
"Merhaba Rize, ben geldim" pic.twitter.com/2Jd6oQs94W— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 10, 2024
3.2 milyon euroya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.