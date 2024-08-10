Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Süper Lig ekibine kiralandı

Yeni sezonu Samsunspor deplasmanında açacak Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. | Beşiktaş haberleri

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Rizespor, transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla duyurdu.

3.2 milyon euroya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.