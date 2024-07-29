Kartal'da G.Saray mesaisi!
Beşiktaş Sakaryaspor maçı ne zaman?
Namaz vakitleri İstanbul (29 Temmuz Pazartesi)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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