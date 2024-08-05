TRANSFER HABERİ - Giovanni van Bronckhorst istedi! Beşiktaş Hırvat yıldızı gözüne kestirdi

Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden ve sezona görkemli bir açılış yapan Beşiktaş'ta transfer hareketı sürüyor. Sol bek bölgesi için yönetime transfer raporu sunan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Hırvat yıldızı talep etti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2024- 06:40