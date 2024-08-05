Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi.
Fotomaç'ın derlediği haberde, Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giydi. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa, 2018- 2019 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza attı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 21 maçta oynayan tecrübeli sol bek, 1 gol sevinci yaşadı. Transfermarkette tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.