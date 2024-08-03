Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Dev derbi öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

Zor ama güzel bir maçla başlıyoruz. Benim ilk rekabetçi maçım. Güzel bir meydan okuma hepimiz için. Stadyum dolu. Atmosfer harika. Futbolcular da bundan keyif alacaklardır. Biz de maçta elimizden geldiğince rekabetçi olacağız.

Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluyum. Gelenler de öyle. Hepsi tecrübeli oyuncular. Güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 5 haftadır birlikteyiz ama birlikte oynadığımız her maç başka bir birliktelik fırsatı sağlıyor.