Galatasaray - Beşiktaş canlı izle | Süper Kupa finali maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş canlı izle | Süper Kupa finali maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda süper kupayı kaldırmak için karşı karşıya geliyor. Dev derbiyi canlı izlemek isteyenler, maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri araştırmalarını hızlandırdı. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2024- 19:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024- 19:22