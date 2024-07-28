TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta stoper mesaisi sürüyor! Lenglet için sürpriz teklif

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı ekip Gabriel Paulista'nın yanına bir oyuncu kadrosuna katmak isterken, Barcelona forması giyen Lenglet için takımına flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2024- 06:40