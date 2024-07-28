TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta stoper mesaisi sürüyor! Lenglet için sürpriz teklif
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı ekip Gabriel Paulista'nın yanına bir oyuncu kadrosuna katmak isterken, Barcelona forması giyen Lenglet için takımına flaş bir teklif yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Fotomaç'ın haberine göre; Katalan ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor. Kartal, Barcelona'da yıllık 6 milyon euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barca'nın, yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.