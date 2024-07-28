Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip birçok yıldız futbolcu ile temasa geçerken, gelecek vadedecek oyuncularda peşinde düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş genç yeteneklerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu bağlamda Bursaspor altyapısından yetişen ve alacaklarını tahsil edemediği için yaklaşık 2 ay önce kulübüyle olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah beyazlılar, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yiğit Fidan'ın özellikle Beşiktaş'a sıcak baktığı ve Türkiye'de oynamaya daha yatk��n olduğu gelen bilgiler arasında.

MİLLİ TAKIM'DA GÖZE ÇARPTI

U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te mücadele eden Yiğit Fidan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Fransa'dan Toulouse takımının da ilgisini çeken genç oyuncu, Milli Takım dönüşünde geleceğiyle ilgili kararını netleştirecek. Fransa'nın Toulouse takımıyla da görüşmeler yapan Yiğit Fidan, Avrupa'da oynama fırsatını değerlendirirken, Türkiye'de kariyerine devam etmeye daha sıcak bakıyor.