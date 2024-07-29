Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Kartal, Katalan ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Barcelona kulübünün ofislerine beğendikleri bir teklif geldi. Türk tarafı Beşiktaş, Clement Lenglet ile kiralama operasyonlu bir anlaşma ile ilgilendikleri bilgisini gönderdi. Bu ilk teklifte Beşiktaş, Fransız sol stoperin şu anda 6 milyon euro civarında olan maaşının yarısını ödemesini kapsıyordu. Barça maaşın tamamının ödenmesini veya bonservisiyle gönderip maaş konusunun Clement Lenglet ile Beşiktaş arasında sonuçlandırılması için baskı yapıyor. Fransız oyuncu operasyona onay verdi. Tutkusu ve tribünlerinin coşkusuyla tanınan Türkiye liginin dev takımı Beşiktaş'ta bir macera denemek istiyor.