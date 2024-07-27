TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer planı! Emirhan Topçu için...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak istiyor. Kartal, genç futbolcu için izlenecek transfer planını belirledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Stopere Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Emirhan Topçu için takas formülünü devreye soktu. Fotomaç'ın haberine göre; Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor 5-6 milyon Euro seviyelerinde bonservis isterken Beşiktaş'ın önerisi bu rakamın çok altında kalmıştı. Yönetim, yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis dışında ilk etapta Amir Hadziahmetovic ve Amartey'i önerdi ancak her iki futbolcu da Rize'ye gitmek istemedi. Beşiktaş'ın son teklifi ise Ajdin Hasic ve Kartal Kayra Yılmaz oldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlı formayı giymeyi arzu eden Emirhan Topçu'nun da kulüplerin anlaşmasını beklediği ve Rize'den bu transfere kolaylık göstermelerini istedi.