Beşiktaş yönetimi, atak ve agresif stoper olan Paulista'nın yanına lider savunmacı arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre birçok yıldız isim ile görüşen ve teklif götüren Siyah Beyazlılar için en son Liverpool'un şef stoperi Joel Matip önerildi. Premier Ligin dev takımı ile kontratı biten Matip'in Beşiktaş transferine sıcak baktığı bildirildi. Joel Matip, kariyeri boyunca toplam 498 resmi maça çıktı. Kamerun asıllı Alman stoper söz konusu müsabakalarda 45 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Beşiktaşlı kurmaylar, takviye yapmayı en çok istediği bölgelerden biri de savunmanın merkeziydi. Bu doğrultuda birçok isim ile görüşüldü. Deneyimli futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması ve şartların konuşulması bekleniyor. Fakat transferde aceleci olmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, stoper transferini bir an önce çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Kamerunlu futbolcunun, birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre kariyerine yön vereceği belirtildi.