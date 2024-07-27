Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı CANLI | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ve Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de başarı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırmaspor ile golsüz berabere

kalan Beşiktaş'ta gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi. Siyah beyazlılar, 1. Lig'de mücadele edecek G.Birliği ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta van Bronckhorst'un genç oyunculara ve yeni transferlere şans vermesi bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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