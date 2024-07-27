Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de başarı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - G.BİRLİĞİ İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.

Gençlerbirliği: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.