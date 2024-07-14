Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah beyazlıların Slovenya kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim"

"Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."

"Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Az önce söylediğim gibi bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."

"Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım."

"Türk futbolu hakkında, buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları, çok tutkulu. Bir futbolcu için bu çok önemli. Lazio'da 8 yıl boyunca beni çok sevdiler, çok desteklediler. Ben aynı şeyleri burada da Beşiktaş taraftarlarına yapmayı istiyorum."

"Zor bir karar almak zorundaydım buraya gelmeden önce. Sizi seven bir şehirden ayrılmak zor oldu. Ama futbol böyle. Süreçler ve kararlar her zaman böyle olmuştur. Yeni bir sayfa açtım. Elimden gelen en kısa sürede hazır olacağım. Taraftarların karşılamasından dolayı da son derece mutlu oldum."

"Ailemle birlikte bu kararı aldık. Sayın başkanın ve kulübün bize gösterdiği ilgi de bizi çok memnun etti. Biraz bunu da arıyorduk. Bu durumda Beşiktaş ve İstanbul çok iyi bir uyum haline geldi ve sonrasında süreç gelişti."

HÜSEYİN YÜCEL: 48 SAAT BOYUNCA PAZARLIK YAPTIK

"Feyyaz Hoca'mın da dediği gibi çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aldığımız geri bildirimler neticesinde son yılların en enerjik, mutlu kampını geçirdiğimizi söylüyorlar. "Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın."

FEYYAZ UÇAR: YAPILAN TRANSFERLER BİZDEN SONRA...

"Heyecanlıyım, mutluyum. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Feyyaz Hoca'mın da dediği gibi çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aldığımız geri bildirimler neticesinde son yılların en enerjik, mutlu kampını geçirdiğimizi söylüyorlar."