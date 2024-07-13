Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu!

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu!

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecekti fakat bu maça olumsuz hava koşulları engel oldu. Maç öncesi dolu yağışı başlarken, karşılaşma iptal edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2024- 18:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024- 19:18