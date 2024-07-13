Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş, Lazio'dan Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın sözleşme detaylarını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.