Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş, Lazio'dan Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızın sözleşme detaylarını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Beşiktaşımıza Hoş Geldin Ciro Immobile Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile'nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na… pic.twitter.com/dqyEW6FmyT— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024
July 13, 2024