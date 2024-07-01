Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı!

Beşiktaş 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, karşılıklı pas ve kısa maçlar ile devam etti. Siyah beyazlılarda milli takımda olan Mert ve Semih antrenmanda yer almadı. Yeni transfer Paulista idmana çıkarken, bir diğer yeni transfer Rafa Silva ise 3 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Masuaku, Colley ve Aboubakar'ın 8, Muçi'nin de 15 Temmuz'a kadar izinli olduğu açıklandı.

Beşiktaş yarın akşam saat 18:00'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST:

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İdmanlar başladığı için mutlu olduğunu aktaran van Bronckhorst, "Bugün burada çalışmaya başlamaktan dolayı çok heyecanlıyım bu takımın teknik direktörü olarak. Oyuncularımızla da bugün ilk defa beraberiz. Bugün onlarla da ilk günümüz. Ben de aynı şekilde sahada olmaktan, sahaya adım atmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İdmanlarımıza başlayacağımız için çok mutluyum. Sizlerle de iyi ilişkimizin ve iletişimimizin olması gerekiyor. Sizlere karşı açık olmamız gerekiyor. Çünkü sizlerle konuşurken aynı zamanda taraftarlara da sesleniyoruz. Bu noktada iyi ilişkiler kurmak hepimiz için çok önemli. Takımımızla da çok fazla çalışacağız. Özellikle ilk hafta çok önemli olacak" dedi.