Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bahattin Şimşek, kritik maçta düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Son hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Porozo, Gökhan, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Masuaku, Demir Ege, Chamberlain, Fahri Kerem, Mustafa Erhan, Semih, Cenk

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.