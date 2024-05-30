"BEŞİKTAŞ'TA OYNADIĞIM SÜREDE BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY.." Siyah-beyazlı takımda güzel zamanlar geçirdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Fernandes, "Ama ne yazık ki lig şampiyonluğu kazanamadık. Beşiktaş'ta oynadığım sürede beni en çok üzen şey buydu. Oyuncu grubu açısından bakıldığında da daha deneyimli oyuncuların ve birbirlerine saygı duyan bazı gençlerin karışımından oluşan iyi bir gruba sahip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.