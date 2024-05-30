Manuel Fernandes'ten yıllar sonra gelen flaş itirafı! "Beni en çok üzen şey..."
Beşiktaş'ta İspanya La Liga ekibi Valencia'dan transfer olan ve siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla hafızalara kazınan Maneul Fernandes, Beşiktaş'ta oynadığı dönem ve vatandaşı Fernando Santos'a kadar flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.05.2024- 12:14
"BEŞİKTAŞ'TA OYNADIĞIM SÜREDE BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY.."
Siyah-beyazlı takımda güzel zamanlar geçirdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Fernandes, "Ama ne yazık ki lig şampiyonluğu kazanamadık. Beşiktaş'ta oynadığım sürede beni en çok üzen şey buydu. Oyuncu grubu açısından bakıldığında da daha deneyimli oyuncuların ve birbirlerine saygı duyan bazı gençlerin karışımından oluşan iyi bir gruba sahip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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