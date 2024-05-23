Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak! İşte muhtemel rakipler
62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stasyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar 5 golün atıldığı zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla Kara Kartal gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanmış oldu. İşte Beşiktaş'ın play-off turu muhtemel rakipleri... | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 24.05.2024- 00:20