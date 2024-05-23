Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla galip tamamlayan siyah beyazlı ekip kupayı kaldırdı.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'dan tebrik mesajı geldi.
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaşılan mesajda "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.
2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm @Besiktas camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/tPoeiOOTMf— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2024