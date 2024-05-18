Beşiktaş Avrupa'yı garantilemek istiyor! İşte Atakaş Hatayspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de 37. haftada sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maç hazırlıkları tamamlandı. Rakibini yenerek Avrupa'yı garanti altına almak isteyen siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe'nin Atakaş Hatayspor maçı 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2024- 06:40