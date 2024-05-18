Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin de istediği Jose Mourinho ile görüştüğünü resmen açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün 2. başkanı Hüseyin Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi.

Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.