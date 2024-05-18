Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
İki takım içinde oldukça kritik önem taşıyan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada gol perdesini 27. dakikada Hatayspor'dan Massanga açtı.
Ardından 50. dakikada Gedson Fernandes skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 55. dakiksında konuk takımda Dele Bashiru takımının 2. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Beşiktaş'tan Aboubakar penaltıdan ağları havalandırdı ve skorua 2-2'ye getirdi.
Bu gollerle maç 2-2'lik beraberlikle noktalandı.