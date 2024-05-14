Son dakika spor haberi: Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip bu görev için çalışmalarını sürdürürken iki tane kuvvetli aday gündemde yer alıyor. Şenol Güneş mi, Sergen Yalçın mı? İşte detaylar... (FB spor haberi)

Beşıktaş Başkanı Hasan Arat'ın, "Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya" sözleri sonrası gözler iki isme çevrildi: Sergen Yalçın ve Şenol Güneş. İki isimle de temaslar kuruldu. Arat'ın "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin" sözleri sonrası artık karar verilmesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, bu hafta iki isimden birini seçmesi bekleniyor. Bir grup Sergen Yalçın'ı, diğerleri ise Şenol Güneş'i istiyor

ŞAMPİYONLUK KUPASINI 2 KEZ ALDI

Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı. Siyah-beyazlı takım, 2015-16 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş ile ilk şampiyonluğunu aldı. İkinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-17'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı. Güneş, 2. Beşiktaş döneminde 6 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. İkinci döneminde takımın başında çıktığı 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona ermişti.

GÜNES'İN İKİNCİ DÖNEMİ

Kara Kartal'da ikinci dönemi 28 Ekim 2022 tarihinde başlayan tecrübeli teknik adam, bu dönemde siyah-beyazlı takımın başında toplamda 41 maça çıktı. 2022-23'te 12. hafta takımın başına geçen Güneş, siyah-beyazlı ekiple 23 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Siyah-beyazlı takım geçen sezon Güneş ile ligde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fileleri 52 kez sarsan Kara Kartal, kalesinde 22 gol gördü. 2.30 puan ortalamasına ulaştı. Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, grup maçları öncesinde 3 eleme oynadı. İkinci eleme turunda Tiran'ı, üçüncü eleme Neftchi Bakü'yü eleyen Beşiktaş, play-off'ta da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını eledi. Oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. 13 puan toplarken, 10 gol atıp, 9 gol yedi.

AVRUPA'DA REKORLARI KIRDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Güneş döneminde yaşadı. Grup mücadelesinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi ünvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

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Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş ile toplam 239 resmi maçta 144 galibiyet, 53 beraberlik ve 42 yenilgi aldı.