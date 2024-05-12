Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE HALİM OKTA'NIN SÖZLERİ:

"Eksiğimiz vardı tabii yorgun oyuncularımız da vardı. Bu aralar uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularımız oluyor, maç içinde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. İlk yarıda temponuz düşüktü ve rakibe biraz daha topla oynama imkanı verdik. Ama ikinci yarının ilk yarım saati oldukça iyi oynadık golü de bulduk. Golün ardından yaşadığımız konsantrasyon eksikliği ile golü de yedik. Bunun yanında birçok genç oyuncumuza da süre verdik. Onların gelişimi ve gösterdikleri performanstan son derece memnunum."