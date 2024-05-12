Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta açıklamarda bulundu.

İŞTE HALİM OKTA'NIN AÇIKLAMALARI:

"BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Cezalı ve sakat oyuncularımız var ama altyapıdan çok güvendiğimiz oyuncular da var. Takımımızın son haftalarda yükselen ivmesi var. Maç kazanıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Alanyaspor güçlü bir takım. Son haftalarda iyi oynuyor, iyi skorlar alıyorlar. Güzel bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Hafta içinde kupa finaline kaldığımız için moraller son derece iyi. Kazanmayı alışkanlık haline getirmek, kupa finali dahil tüm maçları kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız inanıyor, biz de onlara inanıyoruz."