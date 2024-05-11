Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada 3 oyuncusunun Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü; Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak 36. hafta maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey'de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi.

Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.

Söz konusu futbolcuların tedavisine başlandığı ve Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.